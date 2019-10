Filho de Bolsonaro ameaça a esquerda com medidas usadas na ditadura militar

Numa nova exibição de radicalismo e intolerância, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou esta quinta-feira que se a esquerda brasileira radicalizar a oposição ao governo do pai, a resposta será dura e poderão ser decretadas medidas semelhantes ao Ato Institucional 5, o AI-5, medida de excepção adoptada em 13 de dezembro de 1969 pelo presidente do regime militar, general Costa e Silva.



O AI-5 retirou direitos e liberdades, autorizou o presidente a fechar o Congresso e permitiu à polícia e às Forças Armadas prenderem e manterem indefinidamente na cadeia qualquer cidadão sem acusação formal.

"Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual à do final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando sequestravam e matavam autoridades, quando se executavam polícias e militares. Se a esquerda radicalizar a esse ponto, a gente (o governo do pai) vai precisar ter uma resposta. E essa resposta, ela pode ser via um novo AI-5, via uma legislação aprovada em plebiscito", declarou Eduardo Bolsonaro numa entrevista num canal do Youtube.



Ultra radical de direita, Eduardo Bolsonaro já deu várias exibições da dificuldade que tem de aceitar as regras democráticas, e chegou a afirmar uma vez que se o Supremo Tribunal Federal atrapalhasse o governo do pai, ele mesmo fecharia aquele órgão. Na entrevista, o deputado classificou a esquerda como um "inimigo interno" com o qual ele e o governo do pai estão em guerra e que precisa ser aniquilado.

"É uma guerra assimétrica, não é uma guerra onde você está a ver o seu oponente do seu lado e você pode aniquilá-lo, como nas guerras militares. É um inimigo interno de difícil identificação aqui dentro do país."