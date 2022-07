Filho de Bolsonaro arrasa Marcelo: "O que diria se o meu pai fosse a Portugal e se encontrasse com Sócrates?"

Eduardo Bolsonaro, filho do presidente do Brasil, criticou Marcelo Rebelo de Sousa pelo facto de o Presidente da República se ter encontrado com Lula da Silva e com Michel Temer, no seguimento de Jair Bolsonaro ter cancelado á última hora o encontro que tinha agendado com o homólogo português, no Brasil.

Em entrevista ao SOL, Eduardo Bolsonaro diz que o Presidente da república "não seguiu o protocolo diplomático" e que o encontro com Lula da Silva e Michel Temer, ambos ex-presidente do Brasil foi "uma provocação".

"Gostava de saber o que diria o comentador Marcelo se o meu pai fosse a Portugal e se encontrasse com José Sócrates?", atira o filho de Bolsonaro, que considera que o Presidente português levou a cabo uma ingerência nos assuntos políticos do Brasil, e na campanha para as presidenciais.

"Muitas pessoas no Brasil entenderam que ele estava a fazer um gesto a torcer para que Lula seja o próximo Presidente do Brasil", diz Eduardo Bolsonaro, que acredita numa reeleição do pai, apesar da maioria das sondagens indicar uma derrota de Jair Bolsonaro.