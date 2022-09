Filho de Bolsonaro convoca pessoas com armas para serem voluntárias na defesa do presidente brasileiro

Numa convocação extremamente perigosa, que pode levar à criação de milícias políticas armadas e até a uma guerra civil, o deputado Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, instigou seguidores que tenham armas de fogo a serem "voluntários armados" e defenderem o pai dele. A convocação foi feita através do Twitter às vésperas dos atos convocados pelo presidente para amanhã, quarta-feira, misturando as cerimónias evocativas dos 200 anos de independência do Brasil com manifestações em apoio a Bolsonaro, que tenta a reeleição nas presidenciais de outubro mas está em segundo lugar nas sondagens.

Na sua mensagem, o filho "03" de Bolsonaro, que costuma chamar os filhos por números e não pelo nome, exorta quem aproveitou os decretos de flexibilização assinados pelo pai para comprar uma arma para ir para as ruas com ela e defender o chefe de Estado, sem, no entanto, dizer de que perigo.





De acordo com as palavras de Eduardo Bolsonaro, cuja atuação política tem sido marcada muito mais por episódios de radicalismo do que pelo trabalho desenvolvido no parlamento, esses seguidores devem oferecer-se como "voluntários bolsonaristas armados" e irem para a rua defender a candidatura do pai dele à reeleição, que está ameaçada pelo favoritismo do arqui-inimigo Lula da Silva, líder de todas as sondagens presidenciais e tanto para a primeira quanto para uma eventual segunda volta.

A convocação de Eduardo visa reforçar com uma legião de fanáticos armados os actos convocados pelo próprio Jair Bolsonaro para ocorrerem amanhã, dia da independência do Brasil, em todo o país, com destaque para os que acontecerão em Brasília e no Rio de Janeiro. Não obstante a data ser uma efeméride histórica e pretender assinalar os 200 anos da declaração de independência feita por D. Pedro em 07 de setembro de 1822, Bolsonaro decidiu transformá-la no "Dia D" da sua campanha e levar para as ruas o que ele espera ser uma multidão esmagadora em apoio à sua continuidade no poder, tendo ameaçado diversas vezes que, se não o conseguir pelo voto, usará a força para se manter presidente.

Ontem, segunda-feira, e exatamente pelo crescente temor de que possam ocorrer episódios de violência nos actos de amanhã, o juiz Edson Fachim, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os decretos de Bolsonaro que flexibilizaram a compra e o uso de armas de fogo. Ao exortar seguidores a irem para as ruas armados, Eduardo Bolsonaro imita o pai e instiga os mais radicais a desobedecer e desafiar o tribunal.