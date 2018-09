Filho de Bolsonaro convoca protesto no Rio de Janeiro

Candidato à presidência sofreu um ataque com faca durante a campanha presidencial, no Brasil.

12:55

Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, usou as redes sociais para convocar a população brasileira para um protesto contra a violência, depois do ataque feito ao seu pai durante a campanha presidencial.

"Ato pela Vida" é o nome que o filho do candidato à presidência do Brasil dá ao protesto que está marcado para este domingo às 11 horas, em Copacabana, no Brasil.

Depois do pai ter sido atacado no meio da multidão, Flávio divulgou um vídeo a agradecer a força e o apoio prestado por todos.

"Um atentado contra a democracia e que mancha de sangue a História do nosso Brasil", considera o filho do candidato, relembrando o episódio da passada quinta-feira.

Recorde-se que o líder da corrida presidencial brasileira, Jair Bolsonaro, foi vítima de um atentado com faca na tarde de quinta-feira, tendo sido submetido a uma cirurgia para estancar uma forte hemorragia interna e os ferimentos provocados pela agressão.





- Nosso Capitão Bolsonaro fez o que pôde, agora é com a gente!

- Convocação: domingo (9/Set), às 11:00, posto 6 da praia de Copacabana.

- Ato pela vida de Bolsonaro, informações no vídeo.

- Peço que repassem.

- Flávio Bolsonaro. pic.twitter.com/IqdThElBr9 — Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) September 8, 2018