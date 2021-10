Filho de Bolsonaro partilha mensagem de Trump a apoiar Presidente brasileiro

O filho do Presidente do Brasil partilhou esta terça-feira uma mensagem de apoio do ex-Presidente dos Estados Unidos Unidos Donald Trump, quando Jair Bolsonaro é visado numa investigação sobre alegados crimes cometidos durante a pandemia de covid-19.

Na mensagem do ex-Presidente norte-americano, partilhada por Eduardo Bolsonaro na rede social Twitter, Donald Trump lembrou que ambos se tornaram "grandes amigos nos últimos anos" e que Jair Bolsonaro "ama e luta arduamente pelo povo brasileiro", tal como ele o faz nos EUA.





Trump salientou que o Brasil "tem sorte de ter um homem como Jair Bolsonaro a trabalhar para o país", que é "um grande Presidente e que nunca vai desiludir as pessoas", pode ler-se na publicação.