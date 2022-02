Filho de Donald Trump acusado de "intimidação" em 'impeachment' do ex-Presidente dos EUA

Um tenente-coronel reformado do Exército dos EUA, que foi testemunha central no primeiro processo de 'impeachment' contra Donald Trump, processou o filho mais velho do ex-Presidente e outros colaboradores, acusando-os de "intimidação".

O autor da denúncia judicial, Alexander Vindman, testemunhou no processo de destituição de 2019, sobre um telefonema no qual Trump terá pressionado o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a investigar o rival democrata Joe Biden e o seu filho, Hunter.

O processo judicial que entrou esta quarta-feira num tribunal federal em Washington -- com acusações de "campanha intencional e concertada de crimes", "intimidação" e "assédio" sobre a sua decisão de testemunhar no Congresso - indicia Donald Trump Jr., filho mais velho do ex-Presidente, Rudy Giuliani, advogado pessoal de Trump, e os ex-assessores de comunicação da Casa Branca Dan Scavino e Julia Hahn.