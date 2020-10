Filho de Donald Trump difunde fotografia adulterada dos músicos Ice Cube e 50 Cent a apoiar campanha do pai

Uma foto manipulada dos músicos Ice Cube e 50 Cent com chapéus em que aparecem a apoiar Donald Trump, circulou esta terça-feira nas redes sociais, alimentada, em parte, pela sua redistribuição no Twitter por um filho do candidato republicano.

Na mensagem em que partilhou a foto, Eric Trump escreveu: "Dois grandes, corajosos americanos".

Mais tarde, o filho do presidente norte-americano removeu a mensagem, que incluia a foto dos dois 'rappers' com os chapéus onde aparecia a incrição 'Trump 2020', depois de ter sido chamado à atenção por Ice Cube no Twitter.