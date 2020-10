Filho de Donald Trump esteve infetado com Covid-19

O filho mais novo de Donald Trump, Barron, está infetado com a Covid-19. A revelação foi feita através de um texto partilhado pela primeira-dama dos EUA, Melania Trump, em que descreve a sua experiência com a pandemia, partilhado esta quarta-feira – duas semanas depois de ter testado positivo para o novo coronavírus.

"Foi há duas semanas que recebi o diagnóstico de que muitos norte-americanos de todo o país e do mundo receberam – testei positivo à Covid-19. Para piorar o cenário, o meu marido, o nosso líder, recebeu as mesmas notícias", começa por escrever Melania no site da Casa Branca.

"Pensei logo no meu filho. Para nosso alívio, testou negativo, (…) mas nunca deixei de pensar ‘e então amanhã ou no dia seguinte?’. "O meu medo tornou-se realidade quando ele testou novamente e o resultado foi positivo. Felizmente ele é um adolescente forte e não demonstra quaisquer sintomas. Por um lado sinto-me feliz por os três passarmos por isto ao mesmo tempo para que cuidemos uns dos outros. Ele entretanto já testou negativo", escreve a primeira-dama.

Barron Trump, de 14 anos, tinha testado negativo após ter estado com o pai quando este revelou estar infetado pela Covid-19, a 2 de outubro.