O filho mais velho do presidente dos EUA, Donald Trump Jr., testou positivo à Covid-19, avançou esta sexta-feira a CNN.Don, como é apelidado, está assintomático e testou positivo no início desta semana. Tem estado em quarentena desde então, esclareceu um porta-voz.Recorde-se que Donald Trump e a mulher, Melania Trump, estiveram infetados com o vírus em outubro.