Filho de 'El Chapo' libertado após revolta de narcotraficantes no México

Um dos filhos do antigo líder do cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, foi detido - e, de seguida, libertado - na cidade mexicana de Culiacán depois de intensos confrontos entre atiradores e forças de segurança.

Ovidio Guzman López, acusado de tráfico de droga nos Estados Unidos, foi detido no interior de uma casa em Culiacán, a mais de 600 quilómetros da capital Cidade do México. A operação da Guarda Nacional originou, no entanto, uma forte resposta dos cartéis locais, com tiroteios entre autoridades e narcotraficantes.





Así las cosas al norte de #Culiacán. Momentos exactos de la balacera captados por el compañero reportero Policiaco, Ernesto Martínez. pic.twitter.com/o53uBLqCWr — Juan Pablo Pérez Díaz (@PerezDiazMX) October 17, 2019





Horas depois da sua detenção, o filho de "El Chapo" foi libertado novamente pelas forças de segurança, com o ministro da Defesa mexicano, Alfonso Durazo, a explicar que a decisão servia "para evitar mais violência na área e preservar as vidas" e "recuperar a calma na cidade".

Nas redes sociais foram partilhados vídeos dos traficantes de droga a patrulharem as ruas de Culiacán com metralhadoras com meios de comunicação locais a avançarem que uma das principais ruas da cidade está bloqueada com camiões em chamas.





Detienen al hijo de El Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán, lo que está ocasionando una fuerte balacera en #Culiacán #Sinaloa en esta ciudad pic.twitter.com/MjqqLsu3sx — LaGaceta.me (@LaGaceta_me) October 17, 2019

Segundo o The Guardian, os tiroteios desta quinta-feira lançaram rumores de que teriam sido originados pela detenção de outro dos filhos de El Chapo, Iván Archivaldo Guzman Salazar, que não se sabe se foi capturado pelas autoridades ou não.

Ovídio Guzmán é um dos quatro filhos do segundo casamento de Chapo e tornou-se um dos líderes do cartel quando o pai foi preso, em 2016. Com 28 anos, foi já acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA em fevereiro deste ano juntamente com o seu irmão mais velho, Joaquín Guzmán López, por tráfico de cocaína.