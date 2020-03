Filho de Jair Bolsonaro deu informação falsa de que presidente brasileiro tinha coronavírus

Um dos filhos de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, foi o responsável pela enorme confusão gerada esta sexta-feira em redor do presidente brasileiro, ao avançar primeiro a falsa notícia de que o pai estava com Coronavírus, e depois desmentir. A acusação foi feita pelo repórter John Roberts, da rede norte-americana de televisão Fox News, que deu a notícia da contaminação de Jair Bolsonaro em primeira mão e fez a imprensa, nomeadamente a brasileira, repercutir a informação, mais tarde desmentida pelo próprio governante brasileiro.

John afirmou na tarde desta sexta-feira, exibindo inclusive uma mensagem que teria recebido de Eduardo Bolsonaro, que foi o polémico filho do presidente brasileiro quem lhe adiantou que o pai tinha contraído o vírus. A própria Fox News confirmou a versão de John na página oficial da emissora, eximindo o repórter de qualquer responsabilidade pela falsa informação.

Depois de a notícia da doença de Bolsonaro ter sido veiculada pela Fox, a imprensa de vários países do mundo repercutiu a informação, originada de uma fonte confiável. A notícia também foi repercutida pela imprensa brasileira, confiando na palavra de um dos filhos do governante, por isso foi com espanto que o desmentido foi recebido horas depois através de uma publicação no facebook oficial do próprio Jair Bolsonaro.

Ante a denúncia da Fox, Eduardo Bolsonaro, conhecido pelas frases bombásticas e por veicular informações pouco confiáveis, publicou nas suas redes sociais uma mensagem negando ter avançado qualquer informação sobre a saúde do pai ao repórter norte-americano, e até mesmo que tenha falado com ele.



Segundo o filho de Bolsonaro, tudo não passou de mais uma manobra da imprensa para o prejudicar e ao pai e para criar atrito entre Jair Bolsonaro e o seu grande amigo Donald Trump, que jantou com o brasileiro sábado passado e depois do anúncio da doença ficou preocupado em também ter sido contagiado com o vírus.