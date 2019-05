Filho de Jair Bolsonaro perde sigilo bancário

A Justiça brasileira ordenou esta terça-feira o levantamento do sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, investigado por suspeita de movimentações financeiras ilícitas.O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autorizou o levantamento do sigilo bancário do senador de janeiro de 2007 a dezembro de 2018, e do fiscal de 2008 a 2018.Além de Flávio, o tribunal ordenou ainda o levantamento do sigilo fiscal e bancário do ex-motorista de Flávio, Fabrício Queiroz, da mulher e de duas filhas deste, que também trabalharam no gabinete do filho do presidente, e de outras 88 pessoas.Flávio Bolsonaro é investigado desde o final do ano passado, quando o Conselho de Controle de Atividades Financeiras detetou centenas de movimentos bancários "atípicos" de Queiroz.O motorista movimentou em três anos mais de um milhão e meio de euros, muito acima da sua capacidade financeira, e fez depósitos em contas de Flávio e de Michelle Bolsonaro, atual primeira-dama.O Ministério Público suspeita que o senador, nessa altura deputado regional no Rio de Janeiro, forçava os assessores a devolverem-lhe parte dos ordenados que recebiam, usando esse dinheiro ilícito para comprar imóveis, que revendia logo de seguida de forma também pouco habitual.