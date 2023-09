Hunter Biden, o filho do presidente norte-americano Joe Biden, foi indiciado de três crimes relacionados com posse de arma de fogo.A acusação foi apresentada esta quinta-feira no Tribunal Distrital dos EUA, em Delaware, com três acusações criminais relacionadas com a prestação de declarações falsas relacionadas com a compra de uma arma de fogo e a posse ilegal da arma de fogo como um viciado em drogas. Em causa está uma arma que Hunter Biden terá comprado em 2018.