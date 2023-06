Filho de Joe Biden deverá declarar-se culpado de crimes fiscais e posse de arma ilegal

Hunter Biden, filho do presidente norte-americano Joe Biden, concordou declarar-se culpado das acusações relativas a crimes fiscais e posse ilegal de arma. Terá chegado a acordo com o Departamento de Justiça norte-americano, segundo um documento do tribunal divulgado esta terça-feira e citado pela Reuters.As acusações contra o filho do presidente norte-americano surgem no âmbito de uma investigação do procurador norte-americano do Delaware David Weiss, estado natal de Hunter Biden.Hunter Biden, de 53 anos, tem sido alvo de ataques por parte do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os seus aliados republicanos.Estes acusam o filho do atual presidente dos EUA de irregularidades em transações financeiras na China, entre outras acusações.Hunter Biden trabalhou como lobista, advogado, banqueiro de investimentos e artista. O advogado é também conhecido pela luta contra o alcoolismo e contra o uso de drogas, como a cocaína, que lhe causaram muitos problemas.De acordo com a Reuters, o advogado de Hunter Biden afirma que o este está a assumir a responsabilidade pelos erros cometidos e espera continuar o processo de recuperação.