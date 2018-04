Filho de Pelé é treinador de futebol na cadeia

Edinho está preso por lavagem de dinheiro e tráfico de droga.

Edinho, filho de Pelé, é treinador de futebol na prisão Dr. José Augusto César Salgado, em São Paulo, onde está preso por lavagem de dinheiro e tráfico de droga.

É nesses momentos, que duram cerca de uma hora por dia, que Edinho volta ao que foi no passado, antes de ser condenado a 12 anos e 10 meses de prisão.

Em liberdade, o filho de Pelé foi jogador de futebol, titular e vice-campeão brasileiro em 1995 e, mais recentemente, técnico de várias equipas como Mogi Mirim, Água Santa e Três Corações.

Na prisão, recorda o passado, ao dar dicas de esquemas tácticos e ao ajudar na preparação física dos reclusos do estabelecimento prisional P-II, conhecido por ter vários presos famosos.

Apesar de todos saberem que Edinho é filho de Pelé, de acordo com o site brasileiro Veja, isso não faz com que a sua rotina seja diferente da dos outros reclusos.

Rotinas prisionais

Edinho acorda às 5h45 como todos os outros e toma o seu pequeno-almoço que é composto por pão com manteiga e café. O almoço é, na maioria dos dias, arroz com feijão, bife, salada e fruta.

Divide a cela com outros seis presos, pode ir à biblioteca, ver filmes, fazer artesanato e teatro e ainda participar de cursos. Enquanto estuda, aguarda vaga para trabalhar dentro do estabelecimento prisional com o objetivo de juntar algum dinheiro e de reduzir a pena. Além das tarefas e do desporto, Edinho participa em grupos de oração.

Um dos momentos mais aguardados da semana, é a visita da mulher Jessica que continua a acreditar na inocência do marido. Edinho sempre garantiu que não cometeu o crime de lavagem de dinheiro.

Condenação

Edinho foi preso junto com outras 17 pessoas em junho de 2005. O antigo futebolista foi acusado de ter ligações a uma organização de tráfico de drogas liderada por Ronaldo Duarte Barsott. No primeiro julgamento, foi condenado a 33 anos e quatro meses de prisão. Contudo, passados seis meses, foi solto e sujeito apenas a apresentações periódicas na cadeia. Em 2017, o Tribunal de São Paulo confirmou a condenação, mas reduziu a pena para 12 anos e 10 meses. O antigo futebolista está preso desde aí na prisão Dr. José Augusto César Salgado.

Ao contrário do que acontece noutras cadeias brasileiras, este estabelecimento prisional oferece aos reclusos algumas condições. Na P-II cabem 408 pessoas, mas atualmente apenas lá permanecem 344.