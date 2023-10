O filho de Yevgeny Prigozhin deve tornar-se líder do grupo Wagner e herdar a fortuna do pai, segundo informações do The Times citadas pelo The Independent, esta segunda-feira.Aos 25 anos, o descendente do 'cozinheiro de Putin' está a negociar com a Guarda Nacional russa o regresso da organização mercenária ao combate na Ucrânia.Ao todo, Pavel Prigozhin deve herdar nove sociedades anónimas, um império de catering, uma casa de três andares em São Petersburgo e ainda cerca de 115 milhões de euros. Yevgeny Prigozhin morreu a 23 de agosto na queda de um avião privado nos arredores de Moscovo. A morte do líder do Grupo Wagner foi confirmada a 27 de agosto após testes genéticos