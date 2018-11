Filho de testemunha de caso colombiano morre envenenado três dias depois do pai

Vítima sentiu um gosto amargo após beber de uma garrafa.

16:49

O filho de uma testemunha do caso Odebrecht na Colômbia, que envolve um escândalo de pagamento de propinas feitos pela organização, morreu envenenado com cianeto, um composto químico, três dias depois da morte do seu pai, por enfarte.

Segundo avança a imprensa brasileira, o pai e o filho, Alejandro Pizano, morreram entre quinta-feira e domingo.



"As provas indicam que a vítima foi exposta ao cianeto ao beber água numa garrafa que estava no escritório de seu pai", informou a procuradoria.



De acordo com o relato da família, a vítima sentiu um gosto amargo após beber da garrafa e seguidamente apresentou uma forte dor no estômago.



O homem acabou por morrer no local.