Filho de Trump chama 'animais' aos manifestantes da 'Black Lives Matter'

O terceiro filho de Donald Trump, Eric Trump, chamou de 'animais' aos manifestantes do movimento Black Lives Matter por estarem 'a dominar as cidades' e 'queimarem as igreja'.Junto à sua esposa, Lara, o filho do presidente dos EUA diz que os protestos estão a envergonhar os EUA e descreve a causa dos mesmos como 'absurda'."Esta não é a América. Os americanos não fazem isto", afirmou.