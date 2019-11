Filho do ator de 'Tarzan' assassina mãe à facada e é morto pela polícia

A mulher do ator Ron Ely, que protagonizou a personagem ‘Tarzan’ na série televisiva, foi esfaqueada em casa até à morte pelo filho, no sul da Califórnia, nos EUA, no passado dia 15 de outubro. Depois do crime, Cameron Fly foi morto pelas autoridades.

De acordo com a polícia, posteriormente, já fora da casa, o autor do crime, "fingiu" ter uma arma, o que levou a que as autoridades disparassem sobre ele. Cameron Ely de 30 anos acabou por falecer no local, resultado dos 24 disparos.

"O suspeito disse aos polícias que tinha uma arma, avançou em direção a eles e fez um gesto com as mãos como se estivesse a ‘sacar’ de uma arma", afirmou o departamento em comunicado esta terça-feira, segundo o New York Post.

"Quando os polícias conseguiram aproximar-se de Cameron em segurança ao utilizar um escudo balístico, descobriram que ele fingiu estar armado e não tinha arma."

Ely tentou culpar o pai pelo assassinato da mãe, de acordo com o áudio divulgado pelos serviços de emergência.

O ator de 81 anos não sofreu ferimentos e não foi considerado suspeito.