Filho mais velho de Bolsonaro suspeito de branquear 141 mil euros

O senador Flávio Bolsonaro, filho do Presidente brasileiro é suspeito de ter branqueado 638,4 mil reais (141,4 mil euros) em transações de compra de imóveis.

Segundo informações publicadas esta quinta-feira pelos media brasileiros, promotores do Rio de Janeiro suspeitam que Flávio Bolsonaro tenha usado dinheiro em espécie para comprar dois imóveis, branqueando verbas de recursos públicos a que teve acesso de forma ilícita.

A suspeita é que Flávio Bolsonaro, com a ajuda de um ex-assessor chamado Fabrício Queiroz, arrecadou dinheiro contratando funcionários fantasmas e também recebendo ilegalmente parte do salário de outros funcionários no seu gabinete parlamentar na Assembleia estadual do Rio de Janeiro.