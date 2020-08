Filho mais velho de Bolsonaro testa positivo à covid-19

Flavio Bolsonaro, o filho mais velho de Jair Bolsonaro, testou positivo à covid-19, de acordo com declarações do mesmo.Flavio está assintomático e em isolamento em casa. O filho do presidente brasileiro adiantou que começou a tomar cloroquina e azitromicina para tratar o novo coronavírus.Bolsonaro também já esteve infetado pelo vírus, bem como a mulher e o filho mais novo.