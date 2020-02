Filho mais velho de Donald Trvelhoump autorizado a caçar ursos pardos em região remota do Alasca

O filho mais velho do presidente dos Donald Trump foi autorizado a caçar e matar ursos pardos no o norte e leste de Nome, no Alasca, segundo informou o Departamento de Pesca e Caça do Alasca esta segunda-feira.O governante do Alasca tem um número limitado de licenças e etiquetas 'dignitárias' para atribuir, disse Rick Green, porta-voz da Fish and Game, mas Trump Jr. não foi um dos escolhidos. Por isso, solicitou uma das 27 licenças designadas para caçadores não não pertencem àquele estado."Temos milhares de candidaturas", disse Eddie Grasser, diretor de conservação da vida selvagem do Departamento de Peixe e Caça do Alasca.O filho mais velho do presidente é um caçador ávido e fez várias viagens de caça no Alasca e no Canadá.Como um residente fora do estado, Trump Jr. deve ser acompanhado por um guia licenciado do Alasca para a atividade.A temporada de caça começa no dia 1 de agosto e dura até 31 de maio de 2021.