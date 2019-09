Filhos desesperados usam GPS do telemóvel para encontrar pai desaparecido

Um homem de 59 anos foi encontrado morto numa floresta em North Staffordshire, Inglaterra, após os filhos desesperados terem usado o GPS do telemóvel do pai para o localizar.



Mike McArdle, pai de quatro filhos, deveria ter ido trabalhar, no entanto desapareceu sem deixar rasto deixando a família preocupada.







As autoridades abriram um inquérito para perceber o que levou à morte deste homem. Mike tinha um historial de depressão desde 2010.