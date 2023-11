Filhos encontram mãe a morrer após levar facada no peito no Reino Unido

Perseverance Ncube, de 35 anos, foi encontrada com marcas de facada no peito na madrugada desta sexta-feira pelos dois filhos menores em Little Hulton, Salford, no Reino Unido. Teve que ir de urgência para o hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos."É com imensa dor que nos despedimos de Perseverança Ncube, também conhecida como Percy pelos entes queridos. Era uma mãe amorosa e dedicada que vivia para os filhos, família e amigos", pode ler-se num comunicado escrito pela família da vítima e divulgado pela Greater Manchester Police.Um homem, de 45 anos, foi detido horas depois. Ao que tudo indica, o crime aconteceu em contexto de violência doméstica, tratando-se de um ataque direcionado.A polícia local continua a investigar o caso para perceber a cronologia dos acontecimentos.