Filhos ficam mais de 30 horas ao telefone para se despedirem de pai que morreu com coronavírus

A perda de um ente querido é um momento dramático e profundamente triste. A atual situação provocada pelo coronavírus veio trazer ainda mais tristeza, uma vez que as despedidas e os últimos momentos da família não são agora possíveis devido ao perigo de contágio.







Perante a impossibilidade de uma despedida mais próxima, uma enfermeira ofereceu-se para colocar o telefone do hospital próximo ao ouvido do doente. Desta forma, Abby Adair Reinhard e os três irmãos puderam conversar com o pai durante mais de 30 horas, até este ter falecido.



Em declarações à CNN, Adair Reinhard considera o gesto da enfermeira e a possibilidade de se despedir do pai como "uma grande bênção". "Pude dizer o que precisava de dizer, sabendo que era o fim, e mesmo que eu não pudesse vê-lo e não pudesse segurar na sua mão, a ligação pelo telefone foi incrivelmente valiosa", recordou a filha.