Filipinas acelera medidas de emergência à aproximação de super tufão

As autoridades das Filipinas aceleraram este sábado os planos de retirada da população e o cancelamento de voos, à medida que o super tufão Mawar se aproxima da costa do arquipélago, onde foi denominado Betty.

No último boletim, às 11h00 (04h00 em Lisboa), a Administração dos Serviços Atmosféricos, Geofísicos e Astronómicos das Filipinas (PAGASA) informou que o centro do tufão se encontrava a 1.170 quilómetros a leste da zona central de Luzon, com ventos sustentados até 195 quilómetros por hora.

O super tufão Mawar "entrou na área de monitorização das Filipinas e foi denominado Betty", acrescentou a PAGASA, adiantando esperar chuvas e ventos fortes no norte da ilha de Luzon, a maior e mais populosa, e onde se situa a capital, Manila.