Filipinas aprovam projeto de lei para aumentar consentimento sexual dos 12 para os 16 anos

O Senado das Filipinas aprovou esta segunda-feira um projeto de lei que prevê o aumento da idade mínima do consentimento sexual de 12 para 16 anos.A medida pretende proteger as crianças contra várias formas de abuso ao criminalizar violações sexuais entre um adulto e qualquer pessoa com 16 anos ou menos, independentemente de o menor ter dado o consentimento para a prática.A atual idade mínima é a mais baixa no Sudeste Asiático e uma das mais baixas do mundo.

A audiência desta terça-feira decorreu de forma virtual e o documento será ainda submetido a aprovação do presidente depois da Câmara dos Representantes ter aprovado a sua própria versão do projeto em dezembro de 2020.



"Hoje, o Senado finalmente e claramente disse não à agressão sexual infantil. Hoje, o Senado deu o toque para a mudança", afirmou a senadora filipina Risa Hontivers, citada pela Reuters.



O senador Richard Gordon afirmou também que "manter os 12 anos como a idade de consentimento coloca as crianças em perigo e torna-las mais vulneráveis ??ao abuso sexual" e sublinhou a importância do Congresso na defesa do direito de todas as crianças.