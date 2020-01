Filipinas em alerta devido a vulcão que já obrigou à retirada de 30 mil pessoas

As autoridades filipinas mantiveram esta terça-feira o estado de alerta devido à iminente erupção explosiva do vulcão Taal, que continuou a expelir lava e fumo durante toda a noite e já forçou à retirada de mais de 30 mil pessoas.

O vulcão, em constante erupção nas últimas 24 horas, gerou fontes de lava de 500 metros de altura e colunas de fumo de dois quilómetros, disse o Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas (Phivolcs), no último boletim.

O instituto, que no domingo elevou o alerta para o nível 4 numa escala de 5, acrescentou que o vulcão provocou ainda 212 sismos, 81 dos quais foram sentidos, e que as cinzas cobriram vários municípios vizinhos.





Veja aqui imagens do vulcão em erupção: