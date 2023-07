Filipinas ordenam retirada de milhares de pessoas no norte do país à aproximação de tufão

As autoridades filipinas ordenaram esta terça-feira a retirada de milhares de pessoas à aproximação, do norte do país, do super tufão Doksuri, anunciou a agência meteorológica local.

O Doksuri, com ventos de 185 quilómetros por hora (km/h), está a dirigir-se para um grupo de três ilhas escassamente povoadas ao largo da ponta norte da ilha principal de Luzon, indicou a agência.

Prevê-se que atinja ou passe muito perto das ilhas Babuyan ou da província de Cagayan, no nordeste do país, na quarta-feira à tarde, onde se esperam mais de 200 milímetros de chuva na terça-feira, acrescentou.