Filipinas preparadas para retirarem mais de sete mil emigrantes no Médio Oriente

O Presidente das Filipinas ordenou às forças de segurança que se preparem para a possível retirada de cerca de 7.600 emigrantes filipinos no Iraque e no Irão.

Neste momento, cerca de seis mil filipinos vivem no Iraque e perto de 1.600 estão no Irão, indicou, em comunicado, o porta-voz do Ministério da Defesa, Arsenio Andolong.

Rodrigo Duterte convocou, no domingo, uma reunião de emergência com o ministro da Defesa, Delfin Lorenzana, o chefe das Forças Armadas, Felimon Santos, e o chefe da polícia, Archie Gamboa, para debater o plano de contingência.