Filipinas prolongam confinamento em Manila

As Filipinas anunciaram esta terça-feira a prolongação por mais um mês da quarentena na capital, Manila, instaurada em 15 de março para combater a propagação da pandemia de covid-19, com algum aligeiramento das restrições.

De acordo com a agência de notícias espanhola Efe, o recolher obrigatório na capital passa a partir de hoje das 20:00 para as 22:00, terminando às 05:00.

Desde 15 de agosto, Manila está a passar por uma fase intermédia de confinamento, que inclui restrições à circulação de pessoas (com os menores de 21 anos e as pessoas com mais de 60 anos a não poderem sair de casa), mas permite a reabertura de mais empresas para reativar a economia, após vários meses em que só as farmácias e as lojas de produtos alimentares puderam abrir.