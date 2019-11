Filósofo lança polémica: "Violem as mulheres, violo a minha todos os dias"

A tensão subiu de tom e a ativista foi mais longe

:

Alain Finkielkraut, um filósofo francês está a gerar polémica após ter feito declarações que geraram grande discórdia num debate televisivo - "O Grande Confronto" -sobre a liberdade de expressão e de opinião."Todas as opiniões são boas", era este o mote a ser discutido no programa apresentado por David Pujadas que foi transmitido esta terça-feira. Para o debate foram convidados o filósofo e escritor Alain Finkielkraut, a ativista feminista Caroline De Haas, os advogados Georges Kiejman e Francis Szpiner, e o apresentador do RT France Frédéric Taddei, o universitário Maboula Soumahoro e a deputada Mathilde Panot. No entanto, rapidamente o debate se tornou viral devido às opiniões do filósofo Finkielkraut.O francês criticou a "cultura da violação" alegando que "sempre houve violações". "Atualmente há a cultura da violação que engloba as piadas brejeiras, os engatatões, o toque e até o galanteio. Haverá em França muitos potenciais violadores...", afirmou ainda.A ativista feminista Caroline De Haas reagiu àquelas afirmações apontando que o francês estava a "insultar mulheres que foram violadas" e lembrou que, em média, todos os dias, "250 mulheres [são] vítimas de violação"em França."Quando dizemos que uma menina de 13 anos, violada por um diretor, neste caso Roman Polanski [suspeito de violação], não foi realmente uma violação, isso envia a mensagem a todas as meninas que isso não importa".

Foi nesse momento que o francês reagiu: "Violar, violar, violar! Eu digo aos homens: violem as mulheres. Além disso, eu violo a minha todas as noites". A afirmação chocou a plateia.





"Je dis aux hommes : violez les femmes. D'ailleurs, je viole la mienne tous les soirs".

Alain Finkielkraut, hier, sur @LCI

Monsieur, vous banalisez le viol. Vous insultez toutes les femmes victimes de viol conjugal.

? RDV samedi 23/11, à 14h, à Opéra, pour dire STOP. pic.twitter.com/Ed4mvIc3cg — #NousToutes (@NousToutesOrg) November 14, 2019