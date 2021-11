Fim da pandemia em Portugal pode acontecer "na primavera de 2022"

O fim da pandemia pode acontecer "na primavera de 2022" para os países com uma alta taxa de vacinação, como Portugal e Espanha, de acordo com uma previsão do virologista alemão Christian Drosten.O virologista e diretor do Instituto de Virologia do Hospital Universitário de Berlim confessou ao jornal der Spiegel que "é provável que a pandemia fique para trás na primavera".O especialista comparou a taxa de vacinados dos países da Europa e apontou que a situação na Alemanha diverge da portuguesa. "A Alemanha está a quilómetros de distância do fim da pandemia. Assim que a variante Delta atacar, os hospitais vão rapidamente ficar sobrelotados", acrescentou.Christian disse que seria recomendável haver um confinamento parcial na Alemanha de modo a reduzir os contágios e reduzir a incidência. Disse também que a passagem da fase pandémica para a fase endémica do vírus da Covid-19 vai necessitar na mesma de ser controlada.