Fim da quarentena para os 122 cidadãos alemães repatriados de Wuhan

Os 122 cidadãos alemães colocados em quarentena no início de fevereiro, na Alemanha, após a sua evacuação da cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia do novo coronavírus, saíram hoje do isolamento, anunciaram as autoridades daquele país.

"Todas as pessoas em causa conseguiram sair da zona de quarentena para se juntar às famílias", disse hoje o secretário de Estado da Saúde da Alemanha, Thomas Gebhart, durante uma conferência de imprensa.

Segundo a agência France Press (AFP) nenhum dos cidadãos está infetado com o vírus covid-19, de acordo com as autoridades, que realizaram vários testes de deteção "todos [com resultados] negativos".