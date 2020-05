"Finalmente um vírus apanhou-me": Cientista que lutou contra Ébola e HIV infetado pela Covid-19

Foi um dos investigadores que descobriu o vírus do ébola em 1976 e tem estado toda a sua vida na linha da frente na luta contra vírus que coloquem em risco a vida humana. Agora, o virologista belga Peter Piot, diretor da Univerisdade de Higiene e Medicina Tropical de Londres está infetado pelo novo coronavírus e até um lance de escadas o deixa sem ar.

"A 19 de março, senti uma febre alta e uma grande dor de cabeça. Não tinha tosse na altura, mas mesmo assim o meu primeiro pensamento foi: ‘Eu tenho-o.’ Continuei a trabalhar – não consigo parar – mas a partir de casa", diz em entrevista à revista belga Knack, citada pela Science.

O especialista em vírus esteve uma semana num hospital londrino e tem recuperado da Covid-19 em casa. Entre 1995 e 2008 fez parte do Programa Conjunto da Organização das Nações Unidas para o VIH/SIDA (ONUSIDA) e, durante o último ano, tornou-se conselheiro da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Testei positivo para a Covid-19, como suspeitei. Coloquei-me em isolamento num quarto vago em casa. Mas a febre não desapareceu. Estava gravemente doente e nunca tinha tirado um dia de folga do trabalho nos últimos 10 anos. O único fator de risco para o coronavírus era a minha idade – tenho 71 anos. Sou um otimista, por isso pensei que iria passar. Mas a 1 de abril, um médico amigo aconselhou-me a ser examinado porque a minha febre estava a ficar cada vez pior", conta à revista belga.

Piot tinha insuficiência respiratória severa, mesmo não tendo faltas de ar. Exames aos pulmões mostraram uma grave pneumonia, típica da Covid-19. Foi hospitalizado, mesmo tendo testado negativo para o vírus entretanto: "Isto é comum com a Covid-19: o vírus desaparece, mas as suas consequências permanecem durante semanas".

Depois de lutar contra vírus de todo o mundo durante 40 anos, Piot sentia-se afortunado por ter contraído um agente patogénico relativamente menos perigoso. "Estou grato por ter coronavírus e não ébola, apesar de ter lido um estudo ontem [a 1 de maio] que concluía que a taxa de letalidade em hospitais britânicos era de 30%, semelhante à mortalidade do ébola no Oeste de África em 2014", diz à Knack.

E revela que, por vezes, chegou a pensar que a doença levaria a melhor: "’Eles apanharam-me’, pensei às vezes. Dediquei a minha vida a lutar contra vírus e, finalmente, tinham conseguido a sua vingança. Durante uma semana, estive no limbo entre o céu e a Terra."

Mas acabaria por ficar na Terra. Piot saiu do hospital onde estava internado uma semana depois e revela à revista belga que a primeira coisa que fez foi andar de transportes públicos: "Queria ver a cidade, as ruas vazias, os pubs fechados, e sentir o ar fresco."

Apesar de uma vida inteira a combater vírus e infeções virais – principalmente Ébola e Sida mas também a SARS e a MERS – experiência de ser um paciente foi bastante diferente. Pior voltaria ao hospital uma semana depois, mais uma vez com dificuldades respiratórias. Os planos passam agora por voltar ao trabalho na Comissão Europeia, junto de von der Leyen.

"A Comissão está bastante empenhada em desenvolver uma vacina. Vamos ser claros: sem uma vacina para o novo coronavírus, nunca voltaremos a ter uma vida normal. A única estratégia para sair desta crise é uma vacina que seja distribuída por todo o mundo. E não é certo que seja possível desenvolver uma vacina contra o coronavírus. No pior cenário, conseguiremos minimizar danos", conclui na sua entrevista à revista belga.





