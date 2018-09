Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Finge ter Síndrome de Down para que lhe dêm banho e mudem a fralda

Homem de 31 anos detorpou a realidade para que mulheres se satisfazessem o seu fetiche.

22:16

Paul Anthony Menchaca, de 31 anos, está a ser acusado de ter fingido sofrer de Síndorme de Down para enganar mulheres que contratava para cuidarem dele e levá-las a darem-lhe banho e a trocarem-lhe as fraldas. O homem, que foi detido na casa dos pais, no Arizona, assumiu ter um fetiche incomum.



O americano colocou um anúncio online onde pedia os serviços de uma cuidadora para o ajudar com a sua alegada 'doença. Paul conseguiu contratar uma senhora que, de acordo com o seu testemunho às autoridades, o ajudou a tomar banho e a trocar as fraldas mais de 30 vezes.



Mais tarde, a mulher desistiu de lhe prestar serviços de cuidadora e o homem acabou por contratar outras duas pessoas. Todas elas alegaram que Paul ficava excitado quando estava a ser lavado e que várias vezes dizia que não tinha ficado bem limpo para voltar a tomar banho.



A primeira vítima decidiu então seguir o homem até à casa dos seus pais, onde confirmou as suas suspeitas de que este não era doente ao questionar os pais sobre a situação.



Paul Anthony Menchaca enfrenta agora acusações por esquemas fraudulentos e abuso sexual.