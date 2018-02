Fingia ser condutor de Uber para violar mulheres

Homem está a ser acusado de 27 crimes.

Nicolas Morales, de 44 anos, é acusado fingir ser condutor da Uber para agredir sexualmente sete mulheres. O homem cometeu os crimes ao longo de 15 meses por toda a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo as autoridades, Nicolas esperava que as vítimas entrassem no carro e fingia conduzir para o destino mas, na verdade, levava as mulheres para zonas desertas onde cometia os crimes.

O homem é acusado de 27 crimes entre os quais seis de violação, quatro de penetração com objeto estranho, um roubo, tentativa de sequestro e sodomia forçada.

De acordo com o jornal Mirror, a fiança do criminoso é de 8 milhões de euros.

O advogado de Nicolas abandonou a defesa após descobrir a gravidade dos crimes.