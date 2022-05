Pedro Sanchez diz que Finlândia e Suécia vão estar presentes na cimeira da NATO em Madrid

A Suécia e a Finlândia vão participar na cimeira da NATO que se realiza em Madrid, no próximo mês, disse esta terça-feira o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, durante a reunião anual do Fórum Económico Mundial, em Davos.A Finlândia e a Suécia disseram ter sido incentivadas a aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte pela invasão russa da Ucrânia em 24 de Fevereiro, invertendo gerações de não-alinhamento militar para provocar o maior abalo na segurança europeia em décadas.A cimeira da NATO terá lugar em Madrid nos dias 28-30 de Junho.