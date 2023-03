Finlândia esconde segredo obscuro por detrás da felicidade

O país "mais feliz do mundo" é o país europeu com a maior proporção de menores de 25 anos a morrer devido ao consumo de drogas, revelam os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, publicados em 2020.

Em 2022, quase 30% dos toxicodependentes finlandeses que morreram tinham 25 anos ou menos e os consumidores de droga no país morrem, em média, dez anos mais novos do que os de outros países da União Europeia. As principais causas da maioria das overdoses na Finlândia ocorrem devido à presença de múltiplas substâncias no corpo, nomeadamente buprenorfina, benzodiazepinas e álcool.

Em comparação com a vizinha Suécia, 70% das pessoas com distúrbios de abuso de substâncias recebem tratamento. Já na Finlândia, a situação não é a mesma: o número de toxicodependentes em tratamento cai para 20%.

Uma das soluções apontadas para combater este problema é a criação de salas de injeção assistidas, vulgarmente conhecidas como "salas de chuto". Tratam-se de locais onde as pessoas podem consumir drogas num ambiente higiénico e observado por um profissional.

Por não existirem salas de injeção medicamente assistidas, as casas de banho públicas finlandesas são consideradas imundas e tornaram-se no espaço de eleição para o consumo de drogas, colocando em risco os utilizadores e constituindo uma ameaça à saúde pública.

O Relatório de Países Mais Felizes do Mundo em 2023, publicado na semana passada, deu o primeiro lugar à Finlândia pelo quinto ano consecutivo, com uma pontuação "significativamente acima dos restantes países". O Top 5 do relatório divulgado pela ONU inclui a Dinamarca, Islândia, Israel e Holanda. Portugal, numa lista com mais de 130 países, está na posição 56.