Finlândia reitera suspeitas de que navio chinês causou danos em gasoduto com a âncora

A Agência Nacional de Investigação (KRP) finlandesa reiterou este sábado as suas suspeitas de que a rutura do gasoduto Balticconnector, ocorrida a 8 de outubro, foi causada pela âncora de um navio de pavilhão chinês, num possível ato de sabotagem.

As autoridades finlandesas concluíram a perícia do local exato onde ocorreu a rutura, que forçou o corte do fluxo de gás entre a Finlândia e a Estónia, e recuperaram do fundo do mar uma grande âncora danificada.

"Neste momento podemos afirmar que a âncora resgatada do mar no dia 24 de outubro coincide com a do [navio chinês] Newnew Polar Bear em termos de alguns dados técnicos", referiu o responsável pela investigação, o superintendente Risto Lohi.

"O mesmo tipo de tinta também foi detetado na referida âncora e no gasoduto danificado", acrescentou.

Os investigadores determinaram que o navio, com bandeira de Hong Kong, estava nas proximidades do gasoduto no momento da rutura e posteriormente atracou em Kaliningrado, sem a âncora.

"Com base na análise dos dados recolhidos, a principal linha de investigação sobre o curso dos acontecimentos não mudou. A nossa atenção continua focada em esclarecer o papel do navio Newnew Polar Bear", sublinhou o KRP, em comunicado.

A cooperação entre as autoridades nacionais da Finlândia e da Estónia tem sido estreita e também foi solicitada colaboração às autoridades chinesas, segundo os investigadores.

"Entrámos em contacto com as autoridades chinesas e apresentámos um pedido internacional de assistência jurídica para obter informações e melhorar a cooperação no esclarecimento do caso", adiantou Lohi.

A fuga no gasoduto Balticconnector, que se encontra fora de serviço, foi detetada em 8 de outubro e segundo as autoridades finlandesas poderá ter sido produzida deliberadamente, razão pela qual está a ser investigada como possível sabotagem.

A empresa estatal finlandesa Gasgrid, que explora o gasoduto em conjunto com a estónia Elering, estima que o Balticconnector não será reparado antes de abril de 2024.

Quase ao mesmo tempo, ocorreu uma avaria grave no cabo submarino de telecomunicações que liga a Finlândia à Estónia, embora as autoridades estónias responsáveis pela investigação ainda não tenham conseguido determinar se tal se deveu a uma ação humana deliberada.

Dias depois, a Suécia anunciou que um cabo semelhante que liga Estocolmo à capital da Estónia também foi danificado no mesmo período, mas ainda não forneceu mais detalhes sobre as circunstâncias do incidente.