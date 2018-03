Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fiscalistas confirmam quatro crimes fiscais de Ronaldo

Funcionários validaram fraude fiscal avaliada em 14,7 milhões de euros perante o juiz de instrução.

20:14

Três fiscalistas do Departamento de Fiscalidade Internacional (Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional), da Agência tributária espanhola, confirmaram perante o juiz de instrução que Cristiano Ronaldo terá cometido quatro crimes fiscais, avança esta sexta-feira o jornal El Mundo.



Os funcionários, que terão sido escolhidos pelo próprio craque português para irem testemunhar no processo, acabaram por validar a investigação espanhola de uma fraude avaliada em 14,7 milhões de euros.



Cristiano Ronaldo tinha pedido a Néstor Carmona, o responsável máximo deste organismo, o seu depoimento em tribunal, utilizando o argumento de que se terá baseado num dos seus livros ("Manual de Fiscalidad Internacional") na altura de declarar os impostos sobre os seus direitos de imagem.



Assim, a publicação espanhola adianta que perante estes novos desenvolvimentos, a instrução do processo deverá estar quase concluída. Seguir-se-á agora o julgamento.