"Fiz o que devia ter sido feito há 20 anos": Donald Trump sobre morte de Soleimani

Donald Trump comentou a morte de Soleimani esta segunda-feira, dizendo que "fez o que devia ter sido feito há 20 anos".Numa publicação na rede social Twitter, o presidente norte-americano defendeu a ordem que deu para executar o general iraniano, referindo também que "os Democratas e as Fake News" estão a tentar "transformar o terrorista Soleimani num 'gajo fixe'".

The Democrats and the Fake News are trying to make terrorist Soleimani into a wonderful guy, only because I did what should have been done for 20 years. Anything I do, whether it’s the economy, military, or anything else, will be scorned by the Rafical Left, Do Nothing Democrats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de janeiro de 2020