Flagelo da fome está a alastrar no Brasil

O flagelo da fome está a alastrar pelo Brasil a uma velocidade assustadora e já supera a média mundial, igualando-se, nas periferias das grandes cidades, aos níveis de países africanos mais pobres. Dados recolhidos entre 2014 e 2021 pelo Instituto Gallup em 161 países e analisados pelo Centro de Políticas Sociais da Faculdade Getúlio Vargas, de São Paulo, mostram que o número de pessoas que passam fome no Brasil mais do que duplicou nesses sete anos.









Em 2014, último ano do primeiro mandato da Presidente Dilma Rousseff, 17% dos brasileiros diziam passar fome. No ano passado, terceiro ano do mandato do Presidente Jair Bolsonaro, essa percentagem tinha disparado para 36%, superando até a média mundial (35%).

A fome no Brasil não afeta todos por igual. Atinge, sobretudo, os moradores das periferias dos grandes centros urbanos, as mulheres e as crianças.









Enquanto 36% dos brasileiros que responderam ao inquérito disseram que no último ano tinham ficado, pelo menos uma vez, sem comer por não terem dinheiro para comprar comida, essa percentagem sobe para 47% entre as mulheres. E quando a questão é colocada aos habitantes das periferias das grandes cidades brasileiras, o número daqueles que lutam com falta de comida dispara para os 75%.

Em São Paulo, a maior e mais rica cidade do Brasil, há, pelo menos, 620 mil famílias abaixo da linha da pobreza.