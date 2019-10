Floresta subaquática no Gana deverá ajudar a reerguer a catedral Notre-Dame

A madeira de uma vasta floresta que ficou submersa no Gana pode ser usada para reedificar a catedral de Notre-Dame, em Paris, França, que ficou destruída por um incêndio em abril deste ano.

Árvores tropicais maciças ficaram submersas no Lago Volta – maior lago artificial do mundo em área -, no Gana, quando foi construída a barragem de Akosombo em 1965.

Segundo adianta a BBC, uma empresa ganense, Kete Krachi Timber Recovery (KKTR), que tem conceções governamentais para devastar a floresta, acredita que usar estas árvores para reedificar o monumento francês é uma opção mais "amiga do ambiente" do que cortar novas árvores.

A KKTR argumenta que a madeira das árvores submersas é "mais forte" porque foi preservada da deterioração e começou a fossilizar.

Enquanto alguns peritos caracterizaram a ideia como "uma solução genial", outros avisaram que esta pode ter consequências catastróficas para o ecossistema.

A corporação já submeteu uma proposta ao governo francês, alegando que o uso da madeira das árvores do Lago Volta pode ajudar a restaurar a catedral para que volte ao seu estado original.

Caso a proposta seja aceite, a empresa fará cerca de 45 milhões com a venda das árvores ao governo francês.

Em declarações à BBC, o ministro da cultura em França, Jérémie Patrier-Leitus, disse que "neste momento ainda não é certo se a reconstrução do quadro da catedral será feita em madeira".

"A reconstrução só se vai iniciar uma vez que a estrutura do monumento esteja estabilizada e preservada. As diversas propostas generosas serão analisadas assim que soubermos o material que deverá ser utilizado na reedificação do quadro", adiantou ainda o ministro da cultura francês.

Foram derrubadas aproximadamente 1300 árvores no século XII para a construção do quadro e pináculo da catedral. A área desflorestada foi equivalente a 52 hectares – o que corresponde a 26 campos de futebol.