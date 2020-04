FMI anuncia alívio imediato da dívida de 25 países mais economicamente frágeis do Mundo

O FMI anunciou esta segunda-feira o alívio imediato da dívida de 25 países mais economicamente frágeis do Mundo.





I am very pleased that the IMF’s Executive Board just agreed to provide immediate debt service relief to 25 of the poorest countries for the next 6 months. This will provide them space to reorient funding towards critical areas to address #COVID19. https://t.co/Qvn996Ta2K pic.twitter.com/qIupuWyoMO