Fogo a norte de Cáceres em Espanha põe centenas em fuga

O vasto incêndio que lavra em Pinofranqueado, a norte de Cáceres, já devastou mais de 7500 hectares de floresta e deixou pelo menos 700 pessoas desalojadas. O descontrolo do fogo pôs em fuga 550 pessoas só na última madrugada.









O vento forte é o principal problema que enfrentam os cerca de 400 bombeiros e elementos da Proteção Civil que combatem o sinistro.

Devido à imprevisibilidade do incêndio, que alastrou rapidamente e avança já pela Serra de Gata, foram evacuadas as localidades de Cadalso, Descargamaría e Robledillo de Gata. Foram ainda tomadas medidas preventivas e de confinamento em Torrecilla de los Ángeles, de onde foram retirados os residentes de casas mais próximas da zona florestal.









Leia também Portugal envia 120 bombeiros para ajudar a combater fogos em Espanha perto da fronteira Segundo o presidente da Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, há fortes indícios de que o fogo teve origem criminosa.

As últimas avaliações do fogo, que lavra em três frentes, indicam que se mantém “fora de capacidade de extinção”, como referiram fontes do governo regional, sublinhando que se vive uma situação crítica.