Um fogo florestal está a ameaçar uma zona de bosque histórico nos arredores da capital da Alemanha, Berlim.



O combate às chamas, que já obrigou ao desalojamento de 500 pessoas, está a ser dificultado pela existência na zona de antigos paióis da II Grande Guerra.



As chamas já destruíram mais de 400 hectares e estão a lavrar numa zona localizada a cerca de 50 quilómetros de Berlim.



Continuar a ler As autoridades locais, citadas pela Deutsch Welle (DW), afirmam que diversas explosões já foram ouvidas na região uma vez que o fogo já atingiu a zona onde as munições de encontram enterradas. "Ainda não conseguimos conter as chamas, mas nenhuma das casas foi atingida", adiantou a mesma fonte à DW.



