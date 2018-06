Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo de artifício no céu de Kratovo dias antes do início do Mundial

Espetáculo aconteceu no decorrer das celebrações do dia da Rússia.

11:00

Em Kratovo, no quartel general onde está instalada a seleção portuguesa, o céu ganhou luz e cor, com um fantástico fogo de artifício.



Na madrugada de 11 de junho, a localidade situada nos arredores de Moscovo celebrou o início das festividades do dia da Rússia, um dia depois do dia de Portugal.