Um incêndio deflagrou esta terça-feira no telhado do pavilhão Caesars Superdome em Nova Orleães, nos EUA.Nas imagens que circulam nas redes sociais é bem visível o fumo espesso e negro que sai do local.O alerta para as autoridades foi dado pelas 12h30 (hora local).

De acordo com a FOX 8, as causas do incêndio não são ainda conhecidas.