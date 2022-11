Fogo deflagrou em arranha-céus no Dubai

Um incêndio deflagrou, esta segunda-feira, num arranha-céus de 35 andares no Dubai perto de Burj khalifa, o edifício mais alto do Mundo.As causas do incêndio ainda estão por apurar. O fogo já foi extinto, mas ainda não é claro se há vítimas decorrentes do incêndio, avança o jornal The Washington Post.No últimos anos os arranha-céus do país têm sido assolados por uma onda de incêndios o que tem levantado questões sobre a segurança dos materiais utilizados no revestimento dos edifícios.De recordar que, na passagem do ano em 2015, um fogo deflagrou no Address Downtown, um dos hotéis mais sofisticados do Dubai, perto do Burj Khalifa.